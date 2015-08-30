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مباشر - مؤتمر شيكابالا.. مرتضى يهاجم الكل

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مباشر - مؤتمر شيكابالا.. مرتضى يهاجم الكل مباشر - مؤتمر شيكابالا.. مرتضى يهاجم الكل

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمؤتمر تقديم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك الجديد.

- مرتضى: سأدعو جماهير الزمالك المحترمة للاعتصام في النادي حتى يتم القبض على هؤلاء المجرمين، ولن يدخل الأولتراس الملاعب طالما كنت رئيسا للزمالك.

- مرتضى: أدعو لجمعية عمومية طارئة للتحقيق مع مسؤولي الدولة بسبب عدم القبض على أفراد الوايت نايتس الذين سافروا مع الزمالك إلى تونس.

- مرتضى: لابد من محاسبة السفير المصري في تونس، بعدما سب جماهير الأولتراس الرئيس في تونس، وارتدى قميص الأهلي ورفض مقابلة مجلس إدارة الزمالك.

- مرتضى: تمنيت اعتذار محمود طاهر عن سباب جماهير الأهلي لي في التدريبات، ولكنه قام بتأجير مجموعة من الجماهير لسب باسم مرسي في مطار تونس، وأطالبه بالاعتذار قبل المصالحة.

وشدد مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال المؤتمر على العلاقة الطيبة بين ناديه وبين النادي الإسماعيلي الذي يستعد لاستعارة لاعب الفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال مرتضى:"الزمالك يرتبط بتاريخ كبير مع الإسماعيلي، فجماهيره تشجع الدراويش بعد الزمالك".

وأضاف "الزمالك لم يخطف يوما ما لاعبا من الإسماعيلي مثل بعض الأندية الأخرى، ففي الموسم الماضي كنت سأتعاقد مع جون أنطوي ومحمد عواد لكن رفضت إتمام الصفقة حتى لا تغضب جماهير الدراويش".

وتعاقد الزمالك مع شيكابالا لمدة 5 سنوات مقابل 650 ألف دولار يحصل عليها النادي البرتغالي على أن تتم إعارته للإسماعيلي الموسم الحالي.

كما تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي خلال المؤتمر قائلا:"عودة اللاعب خطوة جيدة له، فالزمالك مع المستشار مرتضى منصور ساند أحد أبناء النادي بإعادة شيكابالا".

وأضاف "عودة شيكابالا مخاطرة كبيرة لكن إمكانياته تعطينا الثقة بقدرته على العودة لسابق عهده".

وأردف "شيكابالا لديه إصرار على العودة، لمست ذلك منه. اللاعب تحمل مسؤولية الزمالك في وقت صعب، ويستحق أن يغامر الفريق بالتعاقد معه مجددا".

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