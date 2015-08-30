كندا تنفى إعادة فتح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس

طرابلس /أ ش أ/



> نفت وزارة الشؤون الخارجية الكندية إعادة فتح سفارتها فى العاصمة الليبية طرابلس ، مجددةً دعوتها لجميع مواطنيها إلى مغادرة الأراضى الليبية.

>وذكرت الخارجية الكندية - فى بيان اليوم الأحد - أن خدماتها القنصلية المقدمة لمواطنيها المقيمين فى ليبيا محدودة جدا ، مشددةً على مواطنيها بضرورة الاتصال بمركز الاستجابة السريعة لسفارة كندا بتونس فى حال الطوارئ للحصول على المساعدة من القنصلية.

>يذكر أن السفارة الكندية بالعاصمة الليبية طرابلس كانت قد أغلقت فى 29 يوليو 2014 نظرا للظروف الأمنية غير المستقرة بطرابلس.

>وكان عدد من المواقع الإخبارية قد بثت عودة السفارة الكندية لمزاولة أعمالها بطرابلس.

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