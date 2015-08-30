الاحتلال الإسرائيلى يواصل منع النساء الفلسطينيات من دخول الأقصى

رام الله /أ ش أ/



>تسود محيط بوابات المسجد الأقصى المبارك الرئيسية الخارجية منذ ساعات صباح اليوم الأحد، حالة من التوتر الشديد، بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتواصل لدخول النساء الفلسطينيات من كافة الأجيال إليه.

>وبالتزامن مع ذلك، توفر شرطة الاحتلال الإسرائيلى الحماية والحراسة للمستوطنين، خلال اقتحامهم وجولاتهم الاستفزازية لمرافق المسجد المبارك.

>وقالت مصادر إن قوات الاحتلال الخاصة وضعت متاريس بالقرب من بوابات المسجد، للتدقيق فى بطاقات المواطنين ولمنع النساء من الدخول إليه، فى حين اعتدت عناصر من هذه القوات على النساء المعتصمات فى منطقة باب السلسلة، خلال تصديهن بهتافات التكبير لمستوطنين خرجوا من المسجد، وأدوا رقصات استفزازية على بواباته.

>وتحاول سلطات الاحتلال من خلال هذه الإجراءات - التى شرعت فى تطبيقها بحق النساء منذ الأسبوع الماضى - فرض مخطط التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى، باقتطاع الوقت من ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات الظهيرة لصالح المستوطنين، وهو الإجراء الذى قوبل بحالات غضب وسخط من المواطنين الفلسطينيين فى القدس وخارجها، وبالاستنكار الشديد على المستويات الرسمية والشعبية، ووسط نداءات للمواطنين بضرورة المزيد من شد الرحال والتواجد المكثف فى الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال.

>و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأحد شابين فلسطينيين من بلدة ‫‏العيسوية وسط القدس المحتلة.

>وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نقلت الشابين إلى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق فى القدس، علما بأن العيسوية تشهد مواجهات يومية ضد الاحتلال، الذى لجأ الأسبوع الماضى إلى إغلاق مداخل رئيسية فى البلدة بالمكعبات الأسمنتية الضخمة والسواتر الترابية، كعقاب جماعى للمواطنين الفلسطينيين بسبب استمرار المواجهات.

>فى سياق آخر، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم، 14 عائلة من منطقة الرأس الأحمر شرق طوباس.

>وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أخلت 14 عائلة فى منطقة الرأس الأحمر، استعدادا لبدء تدريبات عسكرية اليوم، وتستمر لخمسة أيام منفصلة من الساعة السادسة صباحا وحتى 12 ظهرا.

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