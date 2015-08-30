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اغتيال مسؤول عمليات الامن فى عدن

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اغتيال مسؤول عمليات الامن فى عدن اغتيال مسؤول عمليات الامن فى عدن

> قتل مسلحون مجهولون الاحد مدير عمليات أمن عدن العقيد عبد الحكيم السنيدي، وفق مسؤولون فى شرطة كبرى مدن جنوب اليمن.

وقالت المصادر ان مسلحين اطلقوا النار عليه لدى خروجه من منزله فى حى المنصورة ثم هربوا.

وتم فتح تحقيق للتعرف على منفذى عملية الاغتيال التى جرت بأسلوب شبيه بالعمليات التى استهدفت ضباط الامن والجيش ونسبت الى تنظيم القاعدة فى جنوب اليمن.

ولا يزال الوضع الامنى غير مستقر فى عدن التى استعادتها القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى فى منتصف يوليو من ايدى المتمردين الحوثيين. وتعانى المدينة من نقص الامكانيات ومن انهيار البنى التحتية والامنية.

وفى 20 اغسطس، قتل اربعة اشخاص فى هجوم استهدف المقر المؤقت لمحافظ عدن وبعدها بيومين فجر مقاتلو القاعدة مقر الشرطة السياسية وسيطروا على عدة مبان ادارية وفندق.
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