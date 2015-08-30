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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طفلا فلسطينيا شرق رام الله

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طفلا فلسطينيا شرق رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طفلا فلسطينيا شرق رام الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد طفلا فلسطينيا (15 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزله فى بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وذكرت والدة الطفل أن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل برفقة الكلاب البوليسية بعد خلع باب المنزل، وأخضعته للتفتيش الدقيق، واحتجزت الطفل فى إحدى غرف المنزل، فيما احتجزت شقيقه (10 أعوام) وأخضعته للتحقيق والتهديد.

وأضافت أن قوات الاحتلال صادرت جميع الهواتف والأجهزة الموجودة داخل المنزل، والتى وجدتها العائلة فيما بعد حول المنزل بعد تحطيمها.

كانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى قد حرمت الطفل من زيارة والده التى كانت مقررة الأسبوع الماضي، بحجة عدم وجود تصريح على الرغم أنه تحت السن القانونى ولا يتم استخراج تصريح زيارة له، يذكر أن الطفل المعتقل هو نجل الأسير مؤيد حماد المعتقل منذ 13 عاما، ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات.

فى سيق متصل، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بلاغين لمراجعة مخابراتها، وقال مصدر أمنى إن قوات الاحتلال سلمت الشابين نعمان أحمد إبراهيم الشيخ (20 عاما)، وعلاء أحمد عبدالحى الشيخ (23 عاما) بلاغين لمراجعة مخابراتها فى مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

من جهة أخرى، ناشد أسرى حركة (فتح) فى سجن النقب الصحراوى اليوم الأحد، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية، التدخل لضمان السماح لذويهم بزيارتهم، والعمل على وقف سياسة القمع بحقهم من قبل سلطات الاحتلال.

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مصر 365