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جنبلاط : غالبية مطالب مظاهرة بيروت محقة ولكن تبقى آلية التنفيذ

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جنبلاط : غالبية مطالب مظاهرة بيروت محقة ولكن تبقى آلية التنفيذ جنبلاط : غالبية مطالب مظاهرة بيروت محقة ولكن تبقى آلية التنفيذ

بيروت /أ ش أ/


> اعتبر رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط أن أن "غالبية الشعارات فى مظاهرة بيروت الأمس محقة، لكن تبقى دراسة آلية التنفيذ.
>وقال جنبلاط - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" - إن على المسئولين عن حركة أو تيار "طلعت ريحتكم" أن يدرسوا الأمر بدقة من أجل منع الأحزاب من دون استثناء من استغلال هذا التحرك العفوى وإجهاضه ، لأن تحرك الأمس خلافا لتحرك الأسبوع الماضى عبر عن الأوجاع الحقيقية للمواطن".
>وأشار الى أن "إقفال مطمر الناعمة (الذى كانت تدفن فيه النفايات) كشف نفايات الطبقة السياسية والأحزاب برمتها من دون استثناء، أما سبل المعالجة فلا أملك جوابا فى هذه اللحظة .. حسب تعبيره.
>من جانبه ، انتقد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون هجوم المتظاهرين أمس على كل الزعماء السياسيين بدون أن يميزوا بينهم.
>وقال عون - فى تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعى - "إنهم يعمّمون الفساد على الجميع وقد نسوا انهم من هذا الجميع"، متسائلا: "هل المطلوب تجهيل الفاسد الحقيقى وتبرئته؟ حسب قوله.
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