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ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكنى لأرامكو السعودية شرق المملكة إلى 6 قتلى

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ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكنى لأرامكو السعودية شرق المملكة إلى 6 قتلى ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكنى لأرامكو السعودية شرق المملكة إلى 6 قتلى
أعلنت السلطات ان ستة اشخاص على الاقل لقوا حتفهم واصيب 206 اخرون فى حريق اندلع فى مبنى سكنى مخصص لموظفى شركة النفط السعودية ارامكو فى شرق المملكة اليوم الاحد.

وكان الدفاع المدنى اعلن فى وقت سابق مقتل شخصين واصابة 105 بجروح، واندلع الحريق فى وقت مبكر الاحد فى الطابق السفلى من مبنى من ستة طوابق فى مدينة الخبر يستخدم موقفا للسيارات وتخزين الاثاث قبل ان يمتد الى الطوابق العليا.

وأوضحت السلطات ان بعض المصابين فى "حالة حرجة" مشيرة الى انهم من مختلف الجنسيات، وأظهرت صور نشرها الدفاع المدنى اعمدة الدخان تتصاعد من نوافذ المبنى ومروحيات تشارك فى مكافحة الحريق. واجلت السلطات سكان المبنى الى غيره من المبانى فى المجمع السكنى، وأكدت أرامكو فى بيان ان الحريق بدأ فى شقة مؤجرة لموظفيها، مضيفة أن تحقيقا فتح لتحديد أسباب الحادث.

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مصر 365

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