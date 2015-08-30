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إزالة 80 حالة تعدٍّ وإشغالات فى شوارع مدينة إهناسيا ببنى سويف

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إزالة 80 حالة تعدٍّ وإشغالات فى شوارع مدينة إهناسيا ببنى سويف إزالة 80 حالة تعدٍّ وإشغالات فى شوارع مدينة إهناسيا ببنى سويف
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، بالتنسيق مع قوة من مركز الشرطة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المدينة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وأسفرت الحملة التى قادها المحاسب خالد عويس رئيس الوحدة المحلية، عن قيام المعدات (لوادر وسيارات ) بإزالة 80 حالة تنوعت ما بين 20 كشكا خشبيا واسمنتيا مخالفة وغير مرخصة، و50 (فرش) باعة جائلين يفترشون الأسفلت أمام المحال التجارية، بالإضافة إلى 10 تندات.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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