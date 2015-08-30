مدير أمن سوهاج يشهد البيان التدريبى للمجندين الجدد

تفقد اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إدارة قوات الأمن، وشاهد البيان التدريبى للمجندين المستجدين بالإدارة ومدى تقدم المجندين فى عمليات التدريب واستيعابهم للتعليمات والتدريبات قبل مشاركتهم فى أعمال الخدمات.

واستكمالًا للجولة، قام مدير الأمن بتفقد مطعم قوات الأمن للتأكد من تطبيق المعايير الصحية السليمة والاطمئنان على سلامة الوجبات المقدمة للمجندين والضباط، مشددًا على ضرورة المتابعة الجيدة للمطعم.

وفى نهاية الجولة، رحب مدير الأمن بالمجندين الجدد وهنئهم بانضمامهم لقطاع أمن سوهاج وأكد لهم أهمية دورهم فى حفظ الأمن وتطبيق القانون فى المرحلة المقبلة من عمر الوطن، مشددًا على ضرورة التزامهم بالتعليمات الصادرة إليهم من قادتهم وحسن معاملة المواطنين أثناء تواجدهم بمحل خدماتهم المختلفة.