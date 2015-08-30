محافظ الشرقية يعلن عن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى الصحافة بمشتول السوق

أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، عن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى الصحافة مركز مشتول السوق، بعدما أصبح مهيئاً لاستقبال سير السيارات، ذلك تمهيداً لافتتاحه الرسمى خلال احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.

وأضاف المحافظ أن تكلفة الكوبرى بلغت 3.8 مليون جنيه، وترجع أهمية كوبرى الصحافة بمركز مشتول السوق بأنه يربط بين محافظة الشرقية ومحافظتى القاهرة والقليوبية من ناحية مسطرد، كما أنه يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل مركز مشتول، ويربط بين جانبى مركز مشتول السوق ومركز منيا القمح.

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