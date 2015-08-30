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حملات مكبرة لإزالة العقارات المخالفة والإشغالات بالمنتزه ووسط الإسكندرية

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حملات مكبرة لإزالة العقارات المخالفة والإشغالات بالمنتزه ووسط الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة العقارات المخالفة والإشغالات بالمنتزه ووسط الإسكندرية
قام اللواء حمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، بوقف الأعمال وتخريب سقف الدور الأول بعقار مكون من أرضى ودور أول علوى بشارع رفعت محمد زكى متفرع من شارع إبراهيم هريدى سيدى بشر قبلى.

كما شن حى وسط برئاسة المهندسة سعاد حلمى رئيس الحى حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من ميدان الجمهورية بمحطة ، وشارع جلال الدسوقى وكوبرى الزهور، جاء ذلك فى إطار تحقيق أهداف محافظة الإسكندرية بفرض هيبة الدولة، وإقامة دول القانون والسعى الدائم للالتزام باللوائح والقوانين، وإعادة الانضباط للشارع السكندرى.

من جهة أخرى، وأثناء مرور اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق على أرجاء الحى، تلاحظ وجود كميات من الأجولة مملوئة بالقمامة ومخلفات البناء على وجهة محطة سيدى جابر من الخارج، فقام رئيس الحى بتحرير غرامة بيئة قدرها 5000 جنيه لمدير محطة سيدى جابر القطار.

على صعيد آخر، قامت إدارة إشغال الطريق بكلبشة عدد من السيارات المخالفة من طريق المحمودية .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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