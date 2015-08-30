محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكولا مع مايكروسوفت لتحسين أداء العمل الداخلى

وقع هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، وخالد عبد القادر، مدير عام مايكروسوفت مصر ، بروتوكول تعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، بهدف تحسين كفاءة دورة العمل الداخلية بالمحافظة، وذلك بعد استخدام مايكروسوفت فى العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وحققت نجاحًا ملموسًا فى أداء العمل داخل تلك المؤسسات.

وأوضح "المسيرى"، فى بيان له اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى سبتمبر، والمرحلة النهائية فى شهر ديسمبرالمقبل، مشيرًا إلى أن أهم محاور البروتوكول ترتكز على تصميم نظام إلكترونى لخدمة المواطنين بالمحافظة، والذى سيتم تسليمه أواخر سبتمبر، بالإضافة إلى المراسلات والأعمال الورقية بالمحافظة باستخدام تقنيات مايكروسوفت وتقليل حجم التعاملات الورقية، مما يؤدى إلى تحسين طرق جمع ونقل والبحث بين العاملين، علاوة على توفير القدرة للمحافظ على متابعة أداء بعض المهام الوظيفية من خارج مكتبه مما يساعد على سرعة أداء العمل اليومى.

وأكد أن اختيار مايكروسوفت جاء بعد التعاون الدى قدمته مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، وما توفره من طاقات وإمكانيات فى تسهيل دورة العمل الحكومى بفضل تكنولوجيتها المتطورة، وخبراتها الطويلة فى النواحى التكنولوجية الحديثة.

وأضاف "المسيرى" أنه من المهام التى كلفها لمايكروسوفت هى متابعة كافة المشروعات المتعلقة بالمحافظة، وعرضها فى صورة مؤشرات قياس الأداء لتسهيل الإشراف عليها، وميكنة وتطوير الاجتماعات وما يختص بها من وثائق ومتابعة الفعاليات والنتائج، ومتابعة مؤشرات الكفاءة للإدارات والأحياء بالمحافظة وجمع المعلومات الخاصة بتحديثها من الإدارات المختلفة.

وتقع هذه المشاريع تحت مبادرة المدينة القادمة "Next City" وهى إحدى مبادرات شركة مايكروسوفت العالمية لتطوير المدن والمحافظات بحلول ذكية لتطوير المنظومة الإدارية وخدمات المواطنين باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت العالمية.

من جانبه، أعرب عبد القادر، مدير عام مايكروسوفت مصر، عن سعادته باختيار محافظة الإسكندرية لتقنيات وحلول مايكروسوفت فى أداء وإنجاز العمل اليومى للمحافظة، والذى سينعكس بلا شك بصورة مباشرة على طلبات المواطنين والمترددين على المحافظة، مشيرًا إلى أنه من بين المهام التى تم إسنادها للشركة تصميم نظام لخدمة المواطنين بالمحافظة، والذى يهدف إلى توفير آلية لرصد المخالفات عن طريق المواطنين وإبلاغها لمحافظة الإسكندرية، باستخدام الموقع الإلكترونى للمحافظة أو مركز خدمة المواطنين على رقم هاتفى محدد لتلقى المخالفات والشكاوى وصياغة حلول فورية لها، وإعطاء المديرين التنفيذيين الآلية لإدارة أداء الموظفين والخدمات من خلال محرك تقارير قوى.

وأضاف عبد القادر: "أن النظام الجديد يساعد على تلقى شكاوى المواطنين وإدارتها بشكل كفء من خلال ميكنة منظومة الشكاوى بالكامل والذى يتكامل مع موقع المحافظة الإلكترونى والمكتب الفنى للمحافظة، وسيتمكن المواطنون من إرسال شكواهم عبر الإنترنت ومتابعتها، حيث سيتم تسجيل الشكاوى أوتوماتيكيا على نظام الـ_CRM Dynamics Microsoft ليعمل عليه الموظفون المختصون مما ينتج عنه السرعة وكفاءة الخدمة"، وسيتم تسليم مشروع منظومة خدمة المواطنين فى النصف الثانى من شهر سبتمبر.

وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر على تنفيذ مشروعات أخرى لمحافظة الإسكندرية، ففى منظومة النظافة وجمع القمامة يهدف النظام الجديد إلى تقديم حلول متكاملة لميكنة منظومة إدارة المخلفات من خلال الإشراف الرقابى على المركبات التابعة للمحافظة وشركات النظافة ليتم رصد خط سير المركبات وحجم إنجاز العمل للمراقبة والمحاسبة الدورية طبقا لعقود الشركات. ويتيح النظام إصدار تقارير دورية تمكن متخذ القرار من المتابعة بناءً على معلومات دقيقة ومنتظمة وإضافة مشروع للرصد البيئى ليتيح للمراقبين رصد أية مخالفة وتحويلها مباشرة للجهة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم عن طريق الهواتف الذكية من أى مكان بالمحافظة.

يأتى هذا فى إطار سعى المسيرى لتقديم خدمة متطورة للسكندريين، والعمل على حل مشاكلهم فى أقصى وقت ممكن والبعد عن البيروقراطية والروتين والاتجاه نحو التكنولوجيا الحديثة التى تساهم فى إنجاز الأعمال، خاصة التى تمس مصلحة المواطنين.