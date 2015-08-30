تحرير 117 محضر مرافق فى أسيوط خلال يوم واحد

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات اليومية وتنفيذ قرارات إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، وتذليل كل العقبات التى تعوق حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على تنفيذ القرارات أرقام (736، 737، 738،739) لسنة 2015 التى تضمن إزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق وإغلاق المحلات المخالفة والتحفظ على المضبوطات وتحصيل الغرامات من المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية مع المتابعة الدورية واليومية، لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.

وقال العقيد طارق حسين، رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تنفيذ حملة اليوم الواحد، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وإدارة قوات الأمن وشرطة المسطحات والمرور ومسئولى الإشغالات بحى شرق وغرب مدينة أسيوط، موضحاً أنه تم تحرير 117 محضرا بينهم 21 محضر إشغال طريق وبائع متجول ونظافة عامة وتنفيذ 60 حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدى وأسمنتى وتند وقماش وخشب وصاج فضلاً عن رفع 36 حالة لعربات خشب وكارو وفاترين وموازين وترابيزات وحوامل حديد ومدرجات خشبية وكراسى، لتسيير حركة المارة والسيارات.

وأوضح رئيس قسم المرافق، أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات، مشيراً إلى استمرار حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بالحى، لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الرادعة وتحصيل الغرامات على المخالفين بناء على القرارات الصادرة من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.