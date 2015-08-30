أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير 117 محضر مرافق فى أسيوط خلال يوم واحد

Google+ Print
تحرير 117 محضر مرافق فى أسيوط خلال يوم واحد تحرير 117 محضر مرافق فى أسيوط خلال يوم واحد
أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات اليومية وتنفيذ قرارات إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، وتذليل كل العقبات التى تعوق حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على تنفيذ القرارات أرقام (736، 737، 738،739) لسنة 2015 التى تضمن إزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق وإغلاق المحلات المخالفة والتحفظ على المضبوطات وتحصيل الغرامات من المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية مع المتابعة الدورية واليومية، لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.

وقال العقيد طارق حسين، رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تنفيذ حملة اليوم الواحد، بالاشتراك مع إدارة مباحث وإدارة قوات الأمن وشرطة المسطحات والمرور ومسئولى الإشغالات بحى شرق وغرب مدينة أسيوط، موضحاً أنه تم تحرير 117 محضرا بينهم 21 محضر إشغال طريق وبائع متجول ونظافة عامة وتنفيذ 60 حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدى وأسمنتى وتند وقماش وخشب وصاج فضلاً عن رفع 36 حالة لعربات خشب وكارو وفاترين وموازين وترابيزات وحوامل حديد ومدرجات خشبية وكراسى، لتسيير حركة المارة والسيارات.

وأوضح رئيس قسم المرافق، أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات، مشيراً إلى استمرار حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بالحى، لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الرادعة وتحصيل الغرامات على المخالفين بناء على القرارات الصادرة من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة