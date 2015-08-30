مقتل عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمشتول السوق بالشرقية

لقى عامل مصرعه متأثر بإصابته، اليوم، فى مشاجرة بمدينة مشتول السوق بالشرقية، بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء خالد يحيى تلقى بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بمشتول السوق، وتبين من التحريات الأولية التى بأشرها المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق، حدوث مشاجرة بين طرف أول" على م ع" 35 سنة حداد و"حسين ع س" 45 سنة نجارن وطرف ثانى "حسونة م غ" 35 عامل، وأسفرت المشاجرة عن وفاة الطرف الثانى متأثر بإصابته من سلاح آلى بحوزة الطرف الأول، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم عبارة عن، "بندقية خرطوش" وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة..وجارى إخطار النيابة العامة .