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"القضاء الإدارى" بالزقازيق تطالب كنترول الثانوية بكراسات إجابة 98 طالبا

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"القضاء الإدارى" بالزقازيق تطالب كنترول الثانوية بكراسات إجابة 98 طالبا "القضاء الإدارى" بالزقازيق تطالب كنترول الثانوية بكراسات إجابة 98 طالبا
قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق تأجيل نظر الدعاوى الخاصة بـ98 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة والأزهرية التى يطالبون فيها بإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل لطلب كراسات الإجابة الخاصة بهم من الكنترول.

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين أحمد الفقى، ورضا سعفان، وأمانة سر حسين حامد، قد تلقت دعاوى من أولياء أمور المدعين والذين معظهم من المتفوقين دراسيًا وعدد كبير منهم حاصل على أكثر من 95% من مجموع الدرجات يتظلمون فيه من درجات إجاباتهم وأحقيتهم فى درجات طبقًا لمراجعتهم الإجابات، وحددت المحكمة مسلسل أرقام الدعاوى من 192 إلى 290 إدارى الزقازيق.

ومن المقرر فور وصول كراسات الإجابة، تشكيل لجنة منتدبة من التربية والتعليم والأزهر تحت إشراف المحكمة لفحص تلك الكراسات ووضع تقريرها لهيئة المحكمة حول كل قضية على حدة.

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مصر 365