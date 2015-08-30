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أمن جامعة الإسكندرية يغلق بوابات الإدارة فى وجه طلاب "تقليل الاغتراب"

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أمن جامعة الإسكندرية يغلق بوابات الإدارة فى وجه طلاب "تقليل الاغتراب" أمن جامعة الإسكندرية يغلق بوابات الإدارة فى وجه طلاب "تقليل الاغتراب"
رفض الأمن الإدارى بجامعة الإسكندرية دخول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، ظهر اليوم، أثناء تواجدهم أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، للمطالبة بفتح باب تحويلهم من المحافظات ومقابلة الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة ، لسماع مشاكلهم.

بينما اعترض الطلاب على معاملة الأمن الإدارى لهم ودفعهم للهتافات أمام مبنى الإدارة فى محاولة لسماع مشاكلهم أو السماح لهم بمقابلة المسئولين بالجامعة وفتح باب التحويل لتقليل اغترابهم .

وقال الطالب أحمد سمير، إنهم توجهوا صباح اليوم، لمبنى إدارة الجامعة، لمقابلة الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، لفتح باب التحويل لتقليل الاغتراب، ولكنهم لاقوا معاملة سيئة من الأمن الإدارى ومنعهم من الدخول، بينما وعدهم أحد الموظفين بأن يختاروا عددا من زملائهم لا يزيد عددهم عن ثلاثة لتقديم شكوتهم ومقابلة المسئولين، ولكن دون جدوى حتى الآن.

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