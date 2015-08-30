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تعليم أسيوط: بدء تعاقد 862 معلما مساعدا فى مختلف التخصصات

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تعليم أسيوط: بدء تعاقد 862 معلما مساعدا فى مختلف التخصصات تعليم أسيوط: بدء تعاقد 862 معلما مساعدا فى مختلف التخصصات
واصلت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استلام أوراق تعيين المعلمين الجدد، وذلك حتى الخميس المقبل، صرحت بذلك هدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأوضحت حسين أن نصيب أسيوط من مسابقة الـ30 ألف معلم بلغ 862 معلما مساعدا فى 7 تخصصات هى "لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة ألمانية، رياضيات، رياض أطفال، علوم، معلم مساعد فصل"، مشيرة إلى أنه عقب توقيع المعلم على العقد يحصل على استمارة يتقدم بها للأكاديمية المهنية للمعلم يوم 6-9 لتلقيه التدريب بها لمدة أسبوع، وذلك تمهيداً لاستلام العمل.

وذكرت مدير عام الشئون المالية والإدارية أن ساعات العمل التى يتم فيها تلقى أوراق المتقدمين غير محددة مشيرة إلى أنه فى اليوم الأول والثانى استمر العمل فى استلام الأوراق حتى الثامنة مساء وفى يوم الجمعة تم تسجيل أكثر من 400 متعاقد على موقع المديرية.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح أبو شامة أنه أعطى تعليمات مشددة بضرورة التعامل بمرونة مع المتعاقدين، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة تذليل أية عقوبات قد تقف أمام أى متعاقد مادامت فى الإطار القانونى، مشيرا إلى أن العقد الخاص للتعاقد مع المعلمين متاح بالمديريات التعليمية مجانا ودون أى رسوم.

يذكر أن عدد المتعاقدين على وظيفة معلم مساعد بمديرية تعليم أسيوط بلغ 863 معلما.

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مصر 365