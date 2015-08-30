أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"شركة المنتزه للسياحة": ندرس الطعن على حكم بطلان قرار إخلاء الكبائن

Google+ Print
"شركة المنتزه للسياحة": ندرس الطعن على حكم بطلان قرار إخلاء الكبائن "شركة المنتزه للسياحة": ندرس الطعن على حكم بطلان قرار إخلاء الكبائن
قال مصدر مسئول من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، معلقا على الحكم الصادر بالأمس ببطلان قرار وزير السياحة بالإخلاء الجبرى لكبائن المنتزه، إن الشركة تحترم أحكام القضاء وسوف نتخذ الإجراءات التى تحفظ لها حقوقها.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه إلى الآن لم يصل إلينا منطوق الحكم وحيثياته وفور وصوله سوف ندرس الوضع القانونى للشركة وندرس إمكانية الطعن على الحكم، وذلك بالرجوع إلى وزارة السياحة التى هى مصدر القرار وبالتنسيق معها حيث إن الكبائن تقع تحت سلطة وزارة السياحة.

وأشار إلى أن تلك المشكلة منظورة أمام القضاء حاليا وتشمل 717 كابينة وشاليها موزعين على 11 شاطئا، وأن الحكم الصادر ينطبق فقط على كبائن سميراميس وعددها 164 كابينة.

وأكد على أن الشركة تقوم بالترميم الدورى للكبائن والأسوار الخارجية، حيث إن الترميم الخارجى مسئولية الشركة، أمام ترميم الكبائن من الداخل مسئولية المنتفع ولكن بعد موافقة الشركة.

وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بهاء زهدى، قضت أمس السبت، بقبول الدعاوى المقدمة من مستأجرى كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، ووقف تنفيذ قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365