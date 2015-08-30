أمن قنا يتوصل لهوية المتهمين بقتل عامل فى "نقادة"

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا، من التوصل إلى مرتكبى واقعة مقتل عامل بعد أن أمطروه بوابل من الرصاص بنقادة.

كشفت مباحث قنا، أن وراء مقتل أحمد مبروك محمد 35 سنة عامل بقرية ساحل بشلاو بنقادة كلا من عبد الرؤوف د س مدرس وشقيقه محمد عامل وابن عمهما مصطفى ع م مدرس، بعد أن أمطروه بوابل من الرصاص أخذا بالثأر لقيامه بقتل ابن عمهم رأفت أحمد عام 2011.

كانت مديرية أمن قنا تلقت إخطارا يفيد مصرع أحمد مبروك 35 سنة عامل بقرية بشلاو بنقادة، إثر قيام 3 أشخاص بإمطاره بوابل من الرصاص.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتوليى التحقيقات، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين و السلاح المستخدم فى الحادث.