سقوط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم 4 كيلو حشيش وبانجو فى حملة أمنية بأطفيح

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية مكبرة بإشراف العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أسفرت عن ضبط 3 تجار مخدرات كانوا يستعدون لترويج كمية من مخدر الحشيش والبانجو وزنت 4 كيلو بدائرة قسم شرطة أطفيح.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطاراً يفيد ضبط 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شارك فيها قطاع الأمن العام، وضبط 5 عناصر جنائية متهمين فى قضايا مختلفة، تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر وتولت النيابة التحقيقات.

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