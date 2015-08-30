عبد الشافي وجبر يبدءان العلاج.. ومدرب المنتخب: نسعى لتجهيز جميع اللاعبين قبل المباراة

قام الدكتور أسامة الشاعر طبيب المنتخب الوطني المصري باصطحاب اللاعبين علي جبر ومحمد عبد الشافي إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس من أجل الخضوع لجلسات الاستشفاء بالأكسجين.

وسيحصل عبد الشافي على الكورس المقرر لكل لاعبي الفريق، بينما سيحصل جبر على جلسات مكثفة على قدمه اليمنى على أن يعودا للمعسكر للمشاركة في التدريب المسائي الأحد.

وكان المدرب العام لمنتخب مصر أسامة نبيه قد صرح عبر قناة (صدى البلد) بأن "الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة تشاد".

ويحل منتخب مصر ضيفا على تشاد يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.