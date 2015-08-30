محمود حسين فى تسريب صوتى: مكتب الإرشاد يعانى من خلل

بثت مجموعة صوت الإخوان المحسوبة على مجموعة القيادة الجديدة داخل جماعة الإخوان تسريبا صوتيا منسوبا لمحمود حسين أمين عام الجماعة السابق والمحسوب على ما يسمى بمجموعة القيادات التاريخية، ويعترف خلاله بأن المستويات الإدارية داخل الجماعة تعانى من خلل واضح.

ووفقا للتسريب الصوتى فإن محمود حسين يعترض على إجراء انتخابات داخلية بالجماعة ويقول: "قضية الانتخابات مش لازم نستعجلها لأن ممكن قيادة المنطقة أو المكتب الإدارى أو مكتب الإرشاد نفسه فى خلل".

وكشفت المجموعة أنها بحوزتها مئات الساعات من التسريبات وهددت ببثها تباعا خلال الفترة القادمة، كما طالبت المتعاملين معهم بأخذ الحذر خلال الاتصالات الهاتفية.