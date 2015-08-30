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تأخر إقلاع رحلة تل أبيب بسبب إضراب العاملين في مطار “بن جوريون” الإسرائيلي

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تأخر إقلاع رحلة تل أبيب بسبب إضراب العاملين في مطار “بن جوريون” الإسرائيلي تأخر إقلاع رحلة تل أبيب بسبب إضراب العاملين في مطار “بن جوريون” الإسرائيلي

مطار بن جوريون الإسرائيلي

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن تأخر إقلاع رحلة “إير سينا” المتجهة إلى تل أبيب، صباح اليوم، أكثر من 5 ساعات، بسبب إضراب العاملين فى مطار “بن جوريون” الإسرائيلي.

وأثناء استعداد قائد رحلة طيران “إير سينا” رحلة رقم 054 للإقلاع، متوجهًا إلى مطار بن جوريون فى تل أبيب تلقى إشارة من إسرائيل، تفيد بعدم جاهزية المطار لاستقبال طائرات لوجود إضراب وسط العاملين ، تم إنزال ركاب الطائرة وعددهم 18 راكبًا ونقلهم إلى صالة الترانزيت وتوزيع مشروبات ووجبه خفيفة على الركاب لحين جاهزية المطار بعد 5 ساعات طبقا للإشارة القادمة من إسرائيل .

يذكر أن العاملين بمطار “بن جوريون” والموانئ الإسرائيلية، بدأوا إضرابًا، الأحد، استجابة لقرار “الهيستدروت”، بالتضامن مع موظفى سلطة البث بسبب نية فصل 1500 موظف منهم.

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