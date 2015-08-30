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البعثة الطبية للحج تغادر القاهرة متجهة إلى السعودية

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البعثة الطبية للحج تغادر القاهرة متجهة إلى السعودية البعثة الطبية للحج تغادر القاهرة متجهة إلى السعودية
غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، بعثة الحج الطبية، وتضم 40 عضوًا من وزارة الصحة متجهة إلى الأراضى للإشراف الكامل على تقديم الخدمات العلاجية للحجاج المصريين خلال موسم الحج هذا العام .

وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى بيان أمس السبت، أن البعثة الطبية المصرية تعمل على تقديم الخدمة الصحية اللائقة للحجاج المصريين من خلال متابعة الحالة الصحية لهم ابتداءً من ضمان اتخاذ جميع المعايير اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، وخاصة عدوى الجهاز التنفسى وفيروس كورونا لضمان عدم إصابة أى من الحجاج بأى عدوى أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأشار إلى زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية لموسم حج العام الحالى إلى (35) عيادة موزعة بأماكن إقامة الحجيج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

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مصر 365

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