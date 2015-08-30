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التعليم تعليقا على تقرير الطب الشرعى بـ"صفر" مريم: نحترم أحكام القضاء

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التعليم تعليقا على تقرير الطب الشرعى بـ"صفر" مريم: نحترم أحكام القضاء التعليم تعليقا على تقرير الطب الشرعى بـ"صفر" مريم: نحترم أحكام القضاء
قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن موقف الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة تعد راسبة وعليها إعادة العام الدراسى مثلها زى أى طالبة، رافضا التعليق على نتيجة اكتتاب الطالبة، قائلا "لا تعليق على أحكام القضاء ونحترمها".

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن أعضاء الكنترول الذين تم الإساءة إليهم لهم الحرية فى أن يحصلوا على حقهم بالطريقة القانونية إذا رغبوا فى ذلك، مؤكدا: علينا إغلاق هذا الملف والنظر إلى تطوير التعليم خلال الفنرة المقبلة.

وأوضح وزير التربية أن الوزارة تدرس خلال الفترة المقبلة وضع عقوبة على الطالب الذى يدعى كذبا أن ورقة الإجابة ليست كراسته.

وفيما يتعلق بنتيجة الدور الثانى، قال وزير التربية والتعليم فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الكنترولات ما زالت تراجع النتيجة.

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