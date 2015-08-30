قرار وزارى بتشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد

أصدر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى قرارا وزاريا بتشكيل اللجان المختصة برتشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عمليها وإجراءات وشروط الترشيح، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى العدد الصادر اليوم.

ونص القرار الوزارى على أن تتكون اللجنة المختصة برتشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة من سبعة أعضاء، يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم أساسين، بالإضافة لعضو احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، بحيث يكون من بينهم أحد رؤساء الجماعات والذى تسند إليه رئاسة هذه اللجنة.

وتتكون اللجنة المختصة برتشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، بالإضافة لعضو احتياطى، على أن يكون من بين الأعضاء الثلاثة الاساسين رئيس الجامعة أو أحد نوابه، وتسند إليه رئاسة هذه اللجنة.

واشترطت اللجنة على المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد أن يكون من الأساتذة العاملين بالجامعة، وممن أمضى خمس سنوات فى درجة الأساتذية لمن يرغب فى الترشيح لوظيفة رئيس الجامعة، وألا يكون المترشح متولى أى منصب حزبى، أو حُكم عليه تأديبيا.