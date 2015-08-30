اليوم.."العليا للانتخابات" تغلق تحديث البيانات بعد دعوة الناخبين للاقتراع

تغلق اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأحد، تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى والقرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب القادمة.

وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، فى السابعة مساء اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن إجراءات انتخابات مجلس النواب، والتى تبدأ بدعوة الناخبين للاقتراع، ثم إعلان الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وبيان شروط وفترة تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التنظيمية.

وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع" إن اللجنة قررت فى 17 مارس 2015 تحديث القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور قرارها بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المصدر أنه استمر تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين على مدار الشهور الماضية، ومع صدور قرار بدعوة الناخبين إلى الانتخاب يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات مرة أخرى، إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما.

وقال المصدر إن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعا اليوم بكامل تشكيلها برئاسة المستشار أيمن عباس ـ رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، للاتفاق النهائى على جميع الإجراءات والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية والتى ستعلن خلال المؤتمر الصحفى، بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدولة.

فى سياق متصل، أكدت الأمانة العامة للجنة أنه جارى تحديث قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، وسيستمر التحديث حتى يتم إعداد كشوف المشرفين على الانتخابات البرلمانية من مختلف الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية)، موضحة أن التحديث والتعديل يشمل إضافة العائدين من الإعارة بالخارج، وحذف المعارين الجدد إلى الخارج.