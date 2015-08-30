للبنات فى الساحل..وضع المكياج الثابت قبل نزول البحر يسبب التهاب البشرة

إذا كنت ممن يفضلن وضع مستحضرات التجميل الثابتة على الشاطئ، فعليك توخى الحذر، فحسبما تؤكد الدكتورة دعاء على أخصائية الجلدية، فتلك المستحضرات تحمل أكبر خطر لبشرتك خاصة مع التعرض للشمس ومياه البحر المالحة، ومياه حمامات السباحة المليئة بالكلور.

وتوضح د.دعاء، أن المستحضرات التجميلية الثابتة، التى تحرص الفيتات على وضعها للتجمل على الشاطئ، والسباحة بها دون الخوف من إزالة مياه البحر لها، ورغم أن ثباتها تعتبره بعض الفتيات أحد أهم فوائدها، إلا أن أضراره بالغة وهو ما لا تعيه أغلبهن.

>وتؤكد دعاء أن المستحضرات الثابتة خطيرة على البشرة، وتتضاعف خطورة مكوناتها بالتعرض لأشعة الشمس ومياه البحر المالحة ومياه حمامات السباحة المليئة بالكلور، فهى تتفاعل مع الجلد مخلفة أضرارًا عظيمة بسبب مكوناتها غير الطبيعية، فتسد مسام البشرة كليًا لتمنع العرق الطبيعى من النفاذ عبر المسام، إضافة إلى ظهور حمو نيل، مع الحبوب والبثور، كما أن موادها الكيميائية تساعد على إصابة البشرة بالالتهابات الشديدة، والتقرح المتوقع بعد غسيل الوجه وإزالتها، ولا شك أن ضرره على المدى الطويل كبير ويتسبب فى الإصابة بشيخوخة البشرة.