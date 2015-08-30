أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للبنات فى الساحل..وضع المكياج الثابت قبل نزول البحر يسبب التهاب البشرة

Google+ Print
للبنات فى الساحل..وضع المكياج الثابت قبل نزول البحر يسبب التهاب البشرة للبنات فى الساحل..وضع المكياج الثابت قبل نزول البحر يسبب التهاب البشرة
إذا كنت ممن يفضلن وضع مستحضرات التجميل الثابتة على الشاطئ، فعليك توخى الحذر، فحسبما تؤكد الدكتورة دعاء على أخصائية الجلدية، فتلك المستحضرات تحمل أكبر خطر لبشرتك خاصة مع التعرض للشمس ومياه البحر المالحة، ومياه حمامات السباحة المليئة بالكلور.

وتوضح د.دعاء، أن المستحضرات التجميلية الثابتة، التى تحرص الفيتات على وضعها للتجمل على الشاطئ، والسباحة بها دون الخوف من إزالة مياه البحر لها، ورغم أن ثباتها تعتبره بعض الفتيات أحد أهم فوائدها، إلا أن أضراره بالغة وهو ما لا تعيه أغلبهن.


>وتؤكد دعاء أن المستحضرات الثابتة خطيرة على البشرة، وتتضاعف خطورة مكوناتها بالتعرض لأشعة الشمس ومياه البحر المالحة ومياه حمامات السباحة المليئة بالكلور، فهى تتفاعل مع الجلد مخلفة أضرارًا عظيمة بسبب مكوناتها غير الطبيعية، فتسد مسام البشرة كليًا لتمنع العرق الطبيعى من النفاذ عبر المسام، إضافة إلى ظهور حمو نيل، مع الحبوب والبثور، كما أن موادها الكيميائية تساعد على إصابة البشرة بالالتهابات الشديدة، والتقرح المتوقع بعد غسيل الوجه وإزالتها، ولا شك أن ضرره على المدى الطويل كبير ويتسبب فى الإصابة بشيخوخة البشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365