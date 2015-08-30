أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انطلاق الاحتفال السنوي لأكبر مهرجان بأوروبا في شوارع لندن

Google+ Print
انطلاق الاحتفال السنوي لأكبر مهرجان بأوروبا في شوارع لندن انطلاق الاحتفال السنوي لأكبر مهرجان بأوروبا في شوارع لندن

مهرجان نوتينغ هيل السنوي في العاصمة البريطانية

انطلقت اليوم،  فعاليات مهرجان نوتينغ هيل السنوي في العاصمة البريطانية بحفل موسيقي ومباراة بين فرق موسيقية قبيل انطلاق الاستعراضات الرئيسية في الساعات المقبلة.

ومن المتوقع حضور حوالي مليون شخص في هذا المهرجان الذي يقام في غرب لندن، والذي يستمر ليومين. ويعتبر يوماً عائلياً بامتياز.

وتطغى ثقافة منطقة الكاريبي على المهرجان، بما يشمل الأطعمة والموسيقى، كما تزدان شوارع لندن بالراقصات في ملابسهن الملونة.

وحذر مركز الأرصاد الجوية من أن الطقس سيكون ممطراً وغائماً ، إلا أنه درجات الحرارة ستكون دافئة نسبياً (22 درجة مئوية).

ومن المقرر أن يشارك حوالي الف شرطي في تأمين الحماية للمواطنين.

وقال أحد رجال الشرطة إن ” وجود أعداد غفيرة من المشاركين في هذا المهرجان، قد يؤدي إلى اندلاع اعمال شغب أو يكون فرصة لارتكاب جريمة”.

وأضاف “نصحيتي للذين يخططون لإثارة المشاكل خلال المهرجان ألا يأتوا”.

يذكر أن منظمي المهرجان فرضوا على الصحفيين الذين يغطون هذا العام، دفع 100 جنيه استرليني، ونشر أعمالهم وصورهم على الموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان.

ويعد الاحتفال السنوي أكبر مهرجانات الشوارع في أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا