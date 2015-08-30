انطلاق الاحتفال السنوي لأكبر مهرجان بأوروبا في شوارع لندن

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان نوتينغ هيل السنوي في العاصمة البريطانية بحفل موسيقي ومباراة بين فرق موسيقية قبيل انطلاق الاستعراضات الرئيسية في الساعات المقبلة.

ومن المتوقع حضور حوالي مليون شخص في هذا المهرجان الذي يقام في غرب لندن، والذي يستمر ليومين. ويعتبر يوماً عائلياً بامتياز.

وتطغى ثقافة منطقة الكاريبي على المهرجان، بما يشمل الأطعمة والموسيقى، كما تزدان شوارع لندن بالراقصات في ملابسهن الملونة.

وحذر مركز الأرصاد الجوية من أن الطقس سيكون ممطراً وغائماً ، إلا أنه درجات الحرارة ستكون دافئة نسبياً (22 درجة مئوية).

ومن المقرر أن يشارك حوالي الف شرطي في تأمين الحماية للمواطنين.

وقال أحد رجال الشرطة إن ” وجود أعداد غفيرة من المشاركين في هذا المهرجان، قد يؤدي إلى اندلاع اعمال شغب أو يكون فرصة لارتكاب جريمة”.

وأضاف “نصحيتي للذين يخططون لإثارة المشاكل خلال المهرجان ألا يأتوا”.

يذكر أن منظمي المهرجان فرضوا على الصحفيين الذين يغطون هذا العام، دفع 100 جنيه استرليني، ونشر أعمالهم وصورهم على الموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان.

ويعد الاحتفال السنوي أكبر مهرجانات الشوارع في أوروبا.