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دراسة : نوم «القيلولة» يقلل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

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دراسة : نوم «القيلولة» يقلل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية دراسة : نوم «القيلولة» يقلل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

أشارت دراسة حديثة إلى أن الحصول على قيلولة يومية وقت الغداء يخفض ضغط الدم ويقلل من مخاطر التعرض لنوبات قلبية و السكتات الدماغية.

ووفقا لنتائج البحث، التي عرضت على الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن النوم لمدة نصف ساعة أو أكثر خلال اليوم يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة تصل إلى عشرة في المئة.

وشارك في الدراسة، التي أجريت في اليونان،نحو 400 شخص 200 رجل و 186 امرأة من الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

وأظهرت الدراسة أن من نالوا قسطا من النوم خلال اليوم انخفض ضغط الدم لديهم مقارنة بأولئك الذين ظلوا مستيقظين طوال اليوم.

وأشار الباحثون المشاركون من مستشفى جامعة اسكلبيون فولا العام في أثينا إلى أن القيلولة التي تخطت مدتها الساعة حققت أفضل النتائج.

وقال مانوليس كاليستراتوس الباحث الرئيسي في الدراسة إنه بالرغم من انه من الصعب في ظل ايقاع الحياة ايجاد وقت للراحة إلا أن النتائج تشجع على محاولة العودة إلى تلك العادة القديمة.

ويريد الباحثون حاليا إجراء دراسة أوسع حول آثار النوم خلال النهار على جسم الانسان.

وكالات

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