كوريا الجنوبية تسجل أعلى نسبة انتحار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى من حيث معدل الانتحار من بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأظهرت بيانات صحية للمنظمة اليوم الأحد أن معدل الانتحار بالدول الأعضاء خلال عام 2013 بلغ 12 شخصا لكل 100

> ألف شخص، بينما بلغ المعدل في كوريا الجنوبية 29.1 شخص لكل 100 ألف شخص لتبقى على صدارة القائمة ،وتلتها المجر بـ 19.4 شخص واليابان بـ18.7 شخص وسلوفينيا وبلجيكا بـ17.4 شخص لكل 100 ألف شخص.

من جهة أخرى، وصل معدل الانتحار في تركيا إلى 2.6 شخص لكل 100 ألف شخص وهو أدنى مستوى في دول المنظمة وتلتها اليونان بـ4.2 شخص والمكسيك بـ5 أشخاص وإيطاليا بـ6.3 شخص وإسرائيل بـ6.4 شخص.

يشار الى ان الدول الأعضاء بالمنظمة تشهد انخفاضا مستمرا في نسبة الانتحار منذ عام 1985 ، فيما تتزايد في كوريا الجنوبية منذ عام 2000.