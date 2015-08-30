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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور العاصمة

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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور العاصمة ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور العاصمة
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة، حملة أمنية على كافة المحاور، والطرق الرئيسية بشوارع العاصمة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 6104 مخالفات مرورية متنوعة، منها 20 سيارة تسير عكس الاتجاه، و123 تسير بلوحات مطموسة و260 حالة انتظار فى الممنوع، و75 حالة تعمد تعطيل حركة المرور، و123 حالة وضع ملصقات ومعلقات، و40 سيارة تسير بدون لوحات، و120 حالة قيادة بدون ترخيص، و123 حالة تكبيل بالكلابش للانتظار فى الممنوع.

كما تم ضبط 50 سيارة نقل للسير فى غير الأماكن المصرح بها، و45 دراجة نارية بدون لوحات، و260 مخالفة متنوعة، و40 توك توك، و33 حالة مخالفة للتعريفة وتقطيع مسافات، و56 حالة تجاوز سرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين.

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مصر 365