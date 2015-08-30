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مباحث الرمل ثان تضبط عاطلين يفرضان السيطرة على الأهالى بتهديد السلاح

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مباحث الرمل ثان تضبط عاطلين يفرضان السيطرة على الأهالى بتهديد السلاح مباحث الرمل ثان تضبط عاطلين يفرضان السيطرة على الأهالى بتهديد السلاح
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبندقيتين خرطوش.

وردت معلومات للواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تفيد بقيام عاطلين بفرض سيطرتها بعزبة الشيخ الصغرى من خلال تهديد المواطنين بالأسلحة النارية، وفتاتان تقومان بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد نعمان أبو السعد والنقيب على فليفل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانى الرمل من ضبط أشرف .م. س مواليد 1983 عاطل ومقيم عزبة الشيخ الصغرى - دائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 1 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط رامى ر .م مواليد 1984 عاطل ومقيم عزبة الشيخ الصغرى - دائرة القسم وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مِم محلى الصنع وعدد 1 طلقة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما وإحرازهما للأسلحة والذخائر المضبوطة.

كما تم ضبط مدحت .ص.م مواليد 1994 عاطل ومقيم 38 شارع الشجاع ا- القصعى - دائرة القسم وبحوزته طربة كاملة لمخدر الحشيش تزن 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط نجفة ص و شهرتها الحاجة مواليد 1989 بدون عمل ومقيمة 38 شارع الشجاع - القصعى - دائرة القسم وبحوزتها طربة كاملة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمخدّر المضبوط بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتفين المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

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مصر 365