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القبض على شخص بحوزته 143 قطعة أثرية متنوعة فى أسيوط

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القبض على شخص بحوزته 143 قطعة أثرية متنوعة فى أسيوط القبض على شخص بحوزته 143 قطعة أثرية متنوعة فى أسيوط
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط شخص بحوزته 143 قطعة أثرية مختلفة بأسيوط بقصد الاتجار.

كان اللواء علاء السباعى تلقى إخطارا من العقيد جلال على محمود رئيس مباحث وآثار أسيوط، بوجود معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد قيام شخص بحيازة قطع أثرية مختلفة بقصد الاتجار فيها مع آخرين.

وعقب إنهاء الإجراءات واستئذان النيابة العامة تحركت قوى أمنية من رجال شرطة سياحة وآثار أسيوط، وتمت مداهمة منزل المتهم، وبتفتيشة تم ضبط 143 قطعة أثرية عبارة عن 25 تمثالا مختلف الأشكال والأحجام من الفخار والفيانس و9 قطع مسرجة من الفخار وجعران صغير و108 عملات فرعونية مختلفة.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتم تحرير محضر وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.
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