النيابة تستعجل التحريات بشأن ضبط كارنيه مزيف بحوزة متهم فى باب الشعرية

أمر محمد بكرى مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، باستعجال تحريات نيابة الأموال العامة بشأن حيازة أحد المتهمين فى واقعة التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الشعرية، لكارنيه يخص النيابة العامة.

كانت قوات الأمن كشفت تورط عقيد شرطة على المعاش، و8 آخرين بينهم صاحب مخبز، فى التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الشعرية، وتبين من التحريات، أن الـ8 اتفقوا مع صاحب المخبز على حفر نفق داخله وإخراج كنز أثرى بشارع السلحدار.

بمداهمتهم ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم أثناء الحفر وبحوزتهم تمثالين برونزيين وتمثال بازلتى أسود اللون ومجموعة من البرديات الفرعونية، وأسلحة نارية وبيضاء وسيارتين مسروقتين بداخلهما جهاز «لاب توب» وموتور شفط مياه وسلم حديدى وبطارية، ومجموعة من الخراطيم و«كوريك»، ومجموعة من الحبال ومطرقة حديدية.

جاء ذلك بعد أن وردت معلومات لمباحث قسم شرطة باب الشعرية تتهم مجموعة أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخبز بشارع السلحدار، وبالقبض عليهم تبين أنهم «ع.ع.م- 37 عاما عاطل»، بحوزته طبنجة صوت و8 طلقات و8 طلقات خرطوش و7 آلاف و600 جنيه وكارنيه مزور منسوب صدوره للنيابة العامة، و«س.ص.أ - 36 عاما عامل»، و«ع.م.إ - 39 عاما عامل»، و«ص.إ.م - 38 عاما عامل»، و«ى.ا.م - 43 عاما عقيد سابق و«ى.أ.ع - 42 عاما عامل»، و«س.ع.س - 27 عاما عامل»، و«ع.أ.ق - 31 عاما عامل»، و«م.ع.ع - 37 عاما عاطل»، لدى تواجدهم بالمخبز.

كما حرزت القوات التماثيل الأثرية وعثرت داخل المخبز على حفرة قطرها 2.5 متر، وبحوزة المتهمين سيارتين الأولى ماركة شيفورليه أوبترا فضية اللون مثبت عليها لوحات معدنية بأرقام (س د ن 9563)، تبين أنها خاصة بسيارة ماركة شيفورلية أوبترا فضى اللون، مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 15049 جنح أول الرمل إسكندرية لسنة 2012 وبالكشف على السيارة برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام (د م 8651) مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2616 جنح الدقى، لسنة 2013 والثانية ماركة رينو سوداء اللون تحمل لوحاتها أرقام (م ح ص 952) ملك (ناهد.ع.ح) غير مبلغ بسرقتها.

وأقر المتهمون أمام اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع كل من «ع.م.ا» صاحب المخبز، و«م.م.م - مهندس»، واعترف المتهم الأول بتحصله على السيارة المبلغ بسرقتها من متهم هارب"، نافيا علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة. تحرر المحضر اللازم، وبإخطار اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أمر بإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بارتكاب الواقعة أنكروا جميعا صلتهم بالواقعة، فأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة القضية ثم قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مرتين متتاليين، وأخيرا تم إخلاء سبيل كافة المتهمين فى القضية بعضهم بكفالة والبعض الآخر بضمان محل الإقامة.