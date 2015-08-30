نظام غذائى يخلصك من الكرش فى وقت قصير

تعد السمنة الشبح الذى يهدد الكثيرين، ولذلك يسعى الجميع للتخلص منها، خاصة من يعانون من سمنة البطن.

وحول هذا تقدم الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، نظامًا غذائيًا يخص الأشخاص الذين يعانون من بروز البطن "الكرش"، وهو:

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1- وجبة الإفطار:

2- وجبة الغداء:

3- وجبة العشاء:

يجب أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وتتكون من عناصر تساعد على زيادة حرق الدهون حول الخصر، ولذلك عليك تناول 3 ثمرات من الجريب فروت أو برتقال.ثلاثة أيام سمك مشوى أو علبة تونة مصفاة من الزيت، وباقى الأيام عليك تناول اللحم الأحمر المشوى أو الدجاج + بصل أخضر وفلفل وطماطم.مثل وجبة الإفطار "3 ثمرات من الجريب فروت أو البرتقال" + كوب زبادى.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة لمتابعى هذا النظام، والتى تزيد من تخلص من "الكرش" فى أسرع وقت، ومنها:

>1- عند الاستيقاظ عليك تناول 2 كوب من الماء على الريق، لأن ذلك يزيد من نسبة حرق الدهون حول البطن.

>2- قبل تناول أى وجبة عليك تناول نصف كوب من الماء المضاف عليه ملعقة من خل التفاح.

>3- تناول مشروب الزنجبيل 3 مرات يوميًا.