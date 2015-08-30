نظام غذائى يخلصك من الكرش فى وقت قصير

تعد السمنة الشبح الذى يهدد الكثيرين، ولذلك يسعى الجميع للتخلص منها، خاصة من يعانون من سمنة البطن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وحول هذا تقدم الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، نظامًا غذائيًا يخص الأشخاص الذين يعانون من بروز البطن "الكرش"، وهو:
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وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة لمتابعى هذا النظام، والتى تزيد من تخلص من "الكرش" فى أسرع وقت، ومنها:
وحول هذا تقدم الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، نظامًا غذائيًا يخص الأشخاص الذين يعانون من بروز البطن "الكرش"، وهو:
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1- وجبة الإفطار:يجب أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وتتكون من عناصر تساعد على زيادة حرق الدهون حول الخصر، ولذلك عليك تناول 3 ثمرات من الجريب فروت أو برتقال.
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2- وجبة الغداء:ثلاثة أيام سمك مشوى أو علبة تونة مصفاة من الزيت، وباقى الأيام عليك تناول اللحم الأحمر المشوى أو الدجاج + بصل أخضر وفلفل وطماطم.
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3- وجبة العشاء:مثل وجبة الإفطار "3 ثمرات من الجريب فروت أو البرتقال" + كوب زبادى.
وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة لمتابعى هذا النظام، والتى تزيد من تخلص من "الكرش" فى أسرع وقت، ومنها:
>1- عند الاستيقاظ عليك تناول 2 كوب من الماء على الريق، لأن ذلك يزيد من نسبة حرق الدهون حول البطن.
>2- قبل تناول أى وجبة عليك تناول نصف كوب من الماء المضاف عليه ملعقة من خل التفاح.
>3- تناول مشروب الزنجبيل 3 مرات يوميًا.