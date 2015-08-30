إديها برتقال وفراولة وبروكلى..أطعمة غنية بفيتامين C تخفض الكولسترول بالجسم

الطعام الدسم السبب فى إصابتك بالكولسترول

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تعرف على الأطعمة التى تزيد نسبة الكولسترول فى الدم

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فيتامين سى الحل لمرضى الكولسترول

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يعانى الكثيرون من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ويرجع السبب إلى احتفاظ الجسم بالدهون الضارة فى الجسم، ما يتسبب فى ارتفاعه وزيادة نسبة مضاعفات.>لذلك يجب أن نتعرف على أفضل الأطعمة التى تساهم فى القضاء عليه أو تقليل نسبة ارتفاعه، وهذا ما تقدمه الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن السبب الأول فى ارتفاع نسبه الكولسترول فى الدم هى الطعام غير الصحى.>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من الأطعمة التى يتناولها الكثيرون وتساهم فى ارتفاع نسبه الكولسترول فى الدم، ومن أهمها الجمبرى والأطعمة السريعة، الأطعمة الغنية بالدهون أى بالسمن والزبدة، البط وصفار البيض.>وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات التى أوضحت دور فيتامين "C" فى خفض نسبة الكولسترول فى الدم، حيث إن أغلب الأطعمة الغنية به تحتوى على نسبة عالية من الألياف والبكتين اللذين يساهمان فى خفض نسبته.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سى، ومنها:

>1- البرتقال.

>2- الفراولة.

>3- البروكلى.

>4- اللوبيا.

>5- الكرنب.

>6- الفلفل الأحمر.

>7- الكيوى.