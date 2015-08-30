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ضبط 85 دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى حملة بالإسماعيلية

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ضبط 85 دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى حملة بالإسماعيلية ضبط 85 دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى حملة بالإسماعيلية
شنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية على مستوى المحافظة استهدفت الدراجات النارية.

وتمكنت الحملة التى أشرف عليها العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الإسماعيلية والمقدم أيمن وهبة رئيس مباحث المرور من ضبط 85 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 37 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و29 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و27 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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مصر 365