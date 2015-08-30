أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. سقوط أكبر تاجر سلاح بالإسكندرية وبحوزته 6 بنادق خرطوش قبل بيعها

Google+ Print
وجهت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى اليوم، ضربة قوية لتجار الأسلحة بالمحافظة بعد إلقاء القبض على أكبر تجار الأسلحة قبل محاولته بيع عدد من البنادق على عملائه غرب الإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة العمل الميدانى التى تنتهجها إدارة البحث الجنائى والموضوعة بمعرفة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، حيث أكدت التحريات السرية قيام المتهم ببيع كمية من الأسلحة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد عيسى البهى والنقيب محمد عادل منيسى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب من ضبط شعبان م خ ا مواليد 1986 بدون عمل ومقيم شارع السلخانة - البرج القديم - دائرة القسم و بحوزته عدد 6 بنادق خرطوش عيار 12مم ماركة ماجنم أمريكى.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365