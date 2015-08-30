بالصور.. سقوط أكبر تاجر سلاح بالإسكندرية وبحوزته 6 بنادق خرطوش قبل بيعها

وجهت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى اليوم، ضربة قوية لتجار الأسلحة بالمحافظة بعد إلقاء القبض على أكبر تجار الأسلحة قبل محاولته بيع عدد من البنادق على عملائه غرب الإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة العمل الميدانى التى تنتهجها إدارة البحث الجنائى والموضوعة بمعرفة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، حيث أكدت التحريات السرية قيام المتهم ببيع كمية من الأسلحة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد عيسى البهى والنقيب محمد عادل منيسى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب من ضبط شعبان م خ ا مواليد 1986 بدون عمل ومقيم شارع السلخانة - البرج القديم - دائرة القسم و بحوزته عدد 6 بنادق خرطوش عيار 12مم ماركة ماجنم أمريكى.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

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