فتاة تستدرج شابين بزعم ممارسة الدعارة وتستعين بعاطلين لسرقتهما بالساحل

لم تجد فتاة وسيلة أمامها للاستيلاء على أموال شابين، أحدهما ليبى الجنسية، سوى أن اتفقت معهما على ممارسة الرذيلة معها بشقتها بمنطقة الساحل، إلا أنهما فور وصولهما فوجئا بحضور شخصين الشقة وادعى أحدهما أنه شقيقها واستولوا على ما بحوزتهما من أموال وهواتف محمولة وأطلقوا سراحهما، إلا أن رجال المباحث كشفوا الواقعة وتمكنوا من ضبط أحد المتهمين وبحوزته جزء من المسروقات، وجار تكثيف الجهود لضبط الفتاة والمتهم الآخر.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من كل من " كريم سامى عبد الكريم" 21 سنة ليبى الجنسية ومقيم الدقى، و"حازم إبراهيم طه" 36 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بولاق الدكرور، بأنهما تعرفا على فتاة تدعى "هالة" ولا يعلمان باقى بياناتها "واتفقت معهما على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى واصطحبتهما لشقة بدائرة القسم، وعقب وصولهما حضر شخصان ادعى أحدهما أنه شقيقها قاما بتهديدهما بأسلحة بيضاء واستوليا منهما على مبلغ 300 دولار أمريكى، و830 جنيها، و3 هواتف محمول وأطلقا سراحهما.

ومن خلال التحريات تبين أن الشقة ملك "سامى م س" 29 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 12401 لسنة 2014م شبرا الخيمة أول "سلاح"، وتم التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة و"مايكل و إ" 32 سنة عاطل، ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 3685 لسنة 2008م برج العرب - الإسكندرية "سلاح نارى"، وجار ضبطه والفتاة.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ 80 دولارا أمريكيا، و180 جنيها، و2 هاتف محمول، وأضاف أن باقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .