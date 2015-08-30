إيداع المتهمين بـ"التخابر مع قطر" قفص المحكمة لبدء جلسة محاكمتهم

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس المتهمين بقضية التخابر مع قطر قفص الاتهام، وذلك تمهيدا لبدء جلسة محاكمتهم بالقضية المتهمين فيها بتسريب وثائق هامة وخاصة بالأمن القومى وإفشاء معلومات لدولة قطر، وتبادل المتهمين وعددهم 6 مع بعضهم الأحاديث الجانبية فور دخولهم القفص.

وسمح الأمن بدخول عدد من أسرالمتهمين إلى قاعة المحكمة، ووقف الأهالى على جانب القفص يتبادلون الأحاديث مع المتهمين بلغة الإشارة، وكذلك الكتابة على الورق، لوجود قفص زجاجى يمنع وصول الصوت إليهم.

وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى "كامل مندور"، كما حضر المحامى المنتدب عن المتهم الخامس "خالد حمدى"، كما حضرت عدد من القنوات الفضائية وعدد كبير من الصحفيين لتغطية وقائع الجلسة.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.