أحمد الطيب يرسم سيناريو تكتيكي لتألق صلاح أمام يوفنتوس

وجه المعلق الشهير أحمد الطيب عدة نصائح خاصة للنجم المصري محمد صلاح وذلك قبل لقاء القمة لفريقه روما غداً أمام يوفنتوس في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتحدث الطيب المعروف بعشقه للكالتشيو والذي اكتسب شهرته في الوطن العربي من تعليقه على مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة أبوظبي الرياضية في السابق لـ"فيلجول" قائلاً:"قبل الحديث عن الأمور التكتيكية يجب أن أوجه لصلاح رسالة شخصية".

"صلاح يجب أن يبني لنفسه شخصية قوية داخل الملعب، يجب أن يلوم نفسه في حال لم يكمل التسعين دقيقة لأي سبب من الأسباب، أحياناً يميل المدربون لإخراج اللاعبين "الطيبين" من أرض الملعب وعن نفسي لا أريد أن أرى صلاح "طيب" في الملعب.

وتطرق معلق شبكة بي إن سبورتس للحديث عن رؤيته لمباراة الغد وعن الدور الأفضل لصلاح خلالها.

وأضاف:"صلاح من نوعية اللاعبين التي يجب أن تتأكد أن "ضهرها محمي"، لهذا فهو يلعب على الجناح الأيمن، يجعل ظهره مجاوراً لخط التماس، هذا يجعل لمسته الأولى للكرة بباطن قدمه إلى داخل الملعب سريعة، متقنة ومفيدة له وللفريق سواء انطلق بالكرة أو قام بتمريرها من أجل استقباله مرة أخرى من زميله، بطن القدم اليسرى لصلاح أقوى من بطن قدمه اليمنى بكل تأكيد وبالتالي تواجده على الجناح الأيسر لن يكون له أي فائدة أيضاً".

ومن المتوقع أن يبدأ ملك روما فرانشيسكو توتي مباراة الغد خلف صلاح ودزيكو بحسب ما أشارت صحيفة كورييري سبورت.

وأكمل الطيب:"في حال لم يلعب توتي فالأفضل لصلاح أن ينطلق لداخل الملعب في حال تم قطع الكرة كي يكون خلف دزيكو كحائط صد أول أما في حال وجود توتي فسيكون دوره الدفاعي على الخط من أجل مساعدة فلورينزي أو مايكون في الناحية اليمنى".

وعن نقطة القوة الاولى لصلاح في المرتدات اختتم الطيب حديثه قائلاً:"من الأفضل روما أن يبدأ بمهاجمين وليس بمهاجم واحد في أراد أن يلعب على المرتدات، لهذا سبب هام وهو أن المهاجم الذي يذهب لالتقاط الكرة لحظة قطعها من الخصم لن يقوم بتشتيتها في كل مرة فهو يحتاج للبناء مع مهاجم آخر، في هذه الحالة سيقوم كل منهما بتغطية مساحة 35 ياردة ، في حال تواجد مهاجم واحد في المرتدات فسيكون مطالب بتغطية عرض الملعب بأكمله وهو ما يبدو مستحيلاً".

واختتم المعلق الشهير حديثه قائلاً:"هناك كثير من المدربين لا يدكوا قيمة وجود مهاجمين في المرتدات، أشهر من أدرك هذا الأمر وأتقن تطبيقه هو فابيو كابيلو الذي عرف متى يلعب بتوتي بجانب باتيستوتا ومتى يلعب خلفه ومتى يلعب بتوتي فقط".