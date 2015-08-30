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«أسماني ملالا».. فيلم تسجيلي يروي قصة ناشطة باكستانية تصدت لـ«طالبان»

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«أسماني ملالا».. فيلم تسجيلي يروي قصة ناشطة باكستانية تصدت لـ«طالبان» «أسماني ملالا».. فيلم تسجيلي يروي قصة ناشطة باكستانية تصدت لـ«طالبان»

ملالا- أرشيفية

تطل الناشطة الباكستانية الشابة ملالا يوسف إلى دائرة الضوء من جديد، عبر فيلم تسجيلي يروي قصتها بعد نجاح كتابها الذي روت فيه سيرة حياتها.

ويحمل الفيلم اسم “أسماني ملالا”، ويروي على مدار ساعة ونصف تقريبا، قصة هذه الفتاة التي تصدت لتنظيم طالبان باكستان، الذي سعى لمنع الفتيات في سنها من الالتحاق بالمدارس.

ويبرز الفيلم دور ملالا في تشجيع الفتيات في منطقتها على الذهاب للمدارس وطلب العلم، الأمر الذي جعلها وأسرتها مستهدفة من حركة طالبان.

وتأتي لحظة الذروة في الفيلم حين تتعرض ملالا لمحاولة إغتيال على يد عناصر الحركة، إلا أنها تنجو من الموت بأعجوبة، وتتحول لاحقا إلى رمز لحقوق الفتيات في العالم أجمع.

الفيلم من إخراج الأميركي ديفيد غوغنهايم، الذي عرف بأفلامه التسجيلية التي تتناول قضايا سياسية شائكة.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات السينما بالولايات المتحدة بداية شهر أكتوبر المقبل.

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