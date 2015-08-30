محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات للموسم السياحي القادم مع ممثلي القطاع

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة، مع ممثلي القطاع السياحى بالمحافظة، لبحث الاستعدادات للموسم السياحى الشتوى الجديد.

وحضر الاجتماع كل من السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية وشرطة السياحة والعائمات والتنمية السياحية والآثار والطرق والمرور والنظافة والتجميل وممثلي الغرف السياحية المختلفة.

وناقش الاجتماع سبل تهيئة نجاح الموسم السياحي الجديد وتجهيز وتهيئة كافة الإجواء لاستمتاع السائحين الزائرين بما يليق باسم مدينة الأقصر التاريخية، والقضاء على أي ظواهر سلبية قد تسيئ إلي سمعة المحافظة السياحية، لضمان نجاح الموسم السياحى الجديد، ليكون انطلاقة لعودة الحركة السياحية إلي معدلاتها السابقة.

واستعرض محافظ الأقصر خلال الاجتماع عدد من تجارب المدن السياحية العالمية في مجالات النظافة وتجميل الشوارع والإضاءة والطرق والمرور، بهدف الاستعانة بتلك التجارب لتطبيقها في الأقصر.

وقرر محافظ الأقصر، بدء تشكيل غرفة عمليات دائمة مكونة من مسئولى كافة القطاعات العاملة فى المجال السياحي لإنجاح الموسم السياحى الجديد، والتنسيق مع وزارة السياحية لإستقدام كتاب سياحيين وإعلاميين دوليين وممثلين لكبرى شركات السياحة العالمية إلى مدينة الأقصر بصورة دورية للترويج للمدينة السياحية.

وأكد محافظ الأقصر، أن هناك مؤشرات مبشرة لمستوى الحجوزات للموسم السياحى الشتوى الجديد فى الأقصر، مشيرا إلى نجاح الموسم الجديد يمثل أكبر ترويج وتسويق للسياحة فى الأقصر، ليكون انطلاقة جديدة لحركة السياحة فى المحافظة، مؤكدا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات للعمل على نجاح الموسم السياحى الجديد.