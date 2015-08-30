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نتنياهو: إيران تمثل تهديدًا أكبر من داعش وتمول الإرهاب في كل مكان

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نتنياهو: إيران تمثل تهديدًا أكبر من داعش وتمول الإرهاب في كل مكان نتنياهو: إيران تمثل تهديدًا أكبر من داعش وتمول الإرهاب في كل مكان

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها ايران لدى رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي، سيتيح لها تمويل الإرهاب في كل مكان.

وقال قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في مدينة فلورنسا السبت 29 أغسطس “ستحصل إيران على مئات المليارات من الدولارات بفضل رفع العقوبات والاستثمارات لتمويل سياستها العدوانية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما يليهما”.

وتابع قائلا “إن وحشية تنظيم الدولة جذبت انتباه العالم، لكني أعتقد أن هناك تهديدا أخطر بكثير تحدثه دولة إسلامية أخرى، إنها دولة إيران الإسلامية وتحديدا استمرار برنامجها النووي”.

وتابع نتانياهو أن إسرائيل لا تعارض برنامجا نوويًا مدنيا في إيران لكن الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران يتيح لطهران “الاحتفاظ وتوسيع بنية تحتية هائلة ما من حاجة اليها بتاتا لأهداف نووية مدنية لكنها ضرورية تماما لإنتاج أسلحة نووية”.

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