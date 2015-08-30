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مولر: لا أعلم شيء عن يونايتد.. ولم أسدد ركلة الجزاء لأن فريقنا مثل القروش

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مولر: لا أعلم شيء عن يونايتد.. ولم أسدد ركلة الجزاء لأن فريقنا مثل القروش مولر: لا أعلم شيء عن يونايتد.. ولم أسدد ركلة الجزاء لأن فريقنا مثل القروش

أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أنه لا يعلم شيئا عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه.

وأشارت تقارير صحيفة إلى رغبة الشياطين الحمر في التعاقد مع مولر نظرا لنقص عدد المهاجمين بالفريق بعد رحيل راداميل فالكاو وروبن فان بيرسي.

وسجل مولر هدفين في فوز فريقه بثلاثية دون رد على باير ليفركوزن السبت بالجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وبرر مولر عدم تصديه لركلة الجزاء المحتسبة لفريقه بأن جميع اللاعبين لابد أن يشاركوا في تسجيل الأهداف.

وقال الدولي الألماني عقب المباراة للصحفيين:"المدرب لويس فان جال لم يتصل بي، لذا لا أعلم شيئا عن أي انتقال لمانشستر يونايتد".

وأضاف "لم أسدد ركلة الجزاء لأنني أحب العمل الجماعي".

وأردف "بايرن فريق مليء بالقروش. عليك أن ترمي بسمكة للقروش، لذا لا توجد مشكلة فيما يخص ركلة الجزاء".

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فيديو اليوم السابع