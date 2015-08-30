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شلل مرورى بطريق مصر إسكندرية الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل فى القليوبية

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شلل مرورى بطريق مصر إسكندرية الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل فى القليوبية شلل مرورى بطريق مصر إسكندرية الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل فى القليوبية
شهد طريق إسكندرية الزراعى، اليوم الأحد، حالة من التوقف والشلل التام عقب اصطدام سيارة نقل محملة بزجاجات المياه الغازية بالحوائط الاسمنتية، الموجودة على جانبى الطريق عند قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها.

ومن جانبه تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قيادات المرور والمحافظة لرفع حمولة زجاجات المياه الغازية التى تسببت فى تعطل حركة طريق مصر - اسكندرية الزراعى، نتيجة اصطدام السيارة بحوائط الطريق، وتسبب ذلك فى الإلقاء بحمولتها من الزجاج على الطريق وتوقف حركة الطريق عند قرية ميت عاصم، وجار رفع آثار الحادث لعودة حركة المرور لطبيعتها.

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مصر 365

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