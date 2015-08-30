شرطة دبي تضبط " 148 " كيلو جراما من بذور الخشخاش

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حوالي/ 148 / كيلو جراما من بذور مخدر الخشخاش كانت بحوزة عصابة آسيوية مكونة من خمسة أفراد.

ووصف اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي العملية التي نفذها فريق من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في / 25 / من شهر أغسطس الجاري وأطلق عليها اسم عملية " السبخة " بأنها عملية نوعية بامتياز من حيث النتائج الجيدة والمهمة التي تحققت بموجبها إذ تم الكشف عن أحد الأساليب الماكرة لترويج وتهريب المخدرات وضبط ما يزيد عن / 148/ كيلوجراما من بذور مخدر الخشخاش كانت بحوزة أفراد عصابة آسيوية.

من جانبه أوضح العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أن العصابة تضم متمرسين في تهريب المخدرات والإتجار بها أربعة منهم ينتمون لجنسية واحدة وخامسهم من جنسية مغايرة وأظهرت اعترافاتهم لاحقا أنهم كانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم من استلام وإخفاء وترويج.

وأشار إلى أن عملية إلقاء القبض عليهم تمت بموجب خطة دقيقة وكمين محكم بناء على معلومات مؤكدة وردت للإدارة عن نشاطات مشبوهة لاثنين من العصابة يستخدمان محلا للبقالة في منطقة السبخة في دبي كواجهة لنشاطاتهم الإجرامية.

وأكد أن عمليتي المداهمة والتفتيش للبقالة والأماكن المجاورة التي كان المتهمون يخفون فيها بذور الخشخاش أدتا إلى العثور على ثمانية أكياس بلاستيكية تحتوي على ما يزيد عن / 148 / كيلو جراما من بذور مخدر الخشخاش الأمر الذي يجعل من عملية السبخة عملية نوعية تمكنت بموجبها شرطة دبي من الكشف عن أسلوب من أساليب تهريب المخدرات لم يلجأ إليه المهربون من قبل إلا بشكل محدود مما يستدعي من الجهات المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة وجميع أفراد المجتمع التنبه واليقظة إلى خطورة هذا الأسلوب في انتشار وترويج المخدرات بين أفراد المجتمع.

كما أكد حارب إصرار ومضي الإدارة في ملاحقة المهربين والمروجين للمخدرات وإحباط مخططاتهم الإجرامية التي يسعون من خلالها إلى تخريب الحياة المطمئنة التي يعيشها شعب الإمارات.