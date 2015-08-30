مغادرة الدفعة الأولى من الجرحى اليمنيين بعد علاجهم في الدولة

غادر البلاد اليوم / 36 / من الجرحى اليمنيين الذين تماثلوا للشفاء بعد علاجهم في مستشفيات الدولة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في وداعهم فريق الهلال الأحمر المشرف على الجرحى برئاسة سالم سلطان السويدي مدير فرع بني ياس في الهلال الأحمر الاماراتي وعدد من المسؤولين حيث قدم فريق الهلال في المطار باقات من الورود للجرحى بمناسبة شفائهم وعودتهم ومرافقيهم إلى بلدهم.

وقال السويدي في تصريح له بهذه المناسبة إن الجرحى اليمنيين يعودون الى بلادهم بعد أن من الله تعالى عليهم بنعمة الصحة والعافية وتماثلوا للشفاء بفضل العناية الصحية التي وجدوها من الكوادر الطبية في مستشفىيات الدولة.. مؤكدا أن ما تبقى من الجرحى اليمنيين في الدولة يخضعون لرعاية مكثفة لتحسين أوضاعهم الصحية .. لافتا الى أن عددا منهم أجريت له عمليات جراحية ناجحة.

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي عمل على تقديم مختلف الخدمات الانسانية و النفسية وتوفير الرعاية والعناية اللازمة للجرحى ومرافقيهم .. مشيرا إلى توزيعهم على مستشفيات الدولة لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتسخير الإمكانات كافة لتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم إلى جانب تقديم كل ما من شأنه أن يحد من معاناتهم.

وأعرب الجرحى اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على ما وجدوه من اهتمام وعناية من جانب الجهاز المشرف على علاجهم مشيدين بجهود هيئة الهلال الأحمر لتحسين أوضاعهم والحد من معاناتهم مؤكدين أنهم لن ينسوا وقفة الشعب الإماراتي معهم في محنتهم الراهنة.

وثمن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا مشيرين إلى أن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - وعلى شعب الإمارات داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه والشعب الإماراتي من كل سوء ويديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

وكان الجرحى الذين تماثلوا للشفاء يعانون من إصابات مختلفة في الرأس والأطراف والعمود الفقري والأعين بجانب إصابات الحروق وتفاوتت حالاتهم بين البالغة والمتوسطة حيث تم اخضاعهم لبرامج علاجية مكثفة في التخصصات الطبية.

يذكر أن عدد الجرحى والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من اليمن للعلاج في الدولة بلغ حوالي / 100 / شخص إضافة إلى إجلاء عائلة ليبية تضم ثمانية أفراد حيث تم توفير سبل الراحة وتأمين احتياجاتهم خلال مكوثهم في الدولة لحين عودتهم إلى ليبيا إلى جانب تقديم كل ما من شأنه أن يحد من معاناتهم خلال فترة إقامتهم.

وتقوم دولة الإمارات بدورها تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة انطلاقا من اهتمامها الدائم بمختلف القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرضى الجرحى والمصابين.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر حملة تبرعات كبرى على مستوى الدولة تحت شعار" عونك يا يمن " تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر.. فيما تهدف الحملة إلى مساعدة / 10 / ملايين شخص تأثروا بالأزمة التي يشهدها اليمن..

وضعت الهيئة الخطط والآليات التي تمكن من إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها بالتنسيق مع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والشركاء الإنسانيين داخل الدولة.

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