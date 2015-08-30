موسم في الجول - شلبي يختار.. أفضل مهاجم ' عفركوش '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على مدحت شلبي الإعلامي الشهير.

السؤال الذي وجهناه إلى شلبي .. من هو أفضل مهاجم في الدوري؟

فأجاب قائلا:"هو دون شك باسم مرسي لاعب نادي الزمالك".

وكان شلبي قد وصف مرسي بـ"عفركوش" بسبب قصة شعره أثناء تعليقه على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدور الأول من الدوري التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقاد مرسي فريقه للتتويج بالمسابقة بتسجيله 18 هدفا في 31 مباراة شارك بها.